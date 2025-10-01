Flotilla per Gaza intercettata da Israele | ‘Arrestata eurodeputata’ proteste e scontri a Roma Genova e Torino
L’intercettazione in mare: ‘Quello di Emma Fourreau è un sequestro’. Secondo Channel 13, le imbarcazioni della Marina israeliana hanno intercettato nella notte parte della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari. Le navi Alma, Surius e Adara sarebbero state abbordate in acque internazionali, tra accuse di uso di idranti e blocco delle comunicazioni. Gli attivisti denunciano: «Un attacco illegale contro operatori disarmati». “Allerta: l’eurodeputata francese Emma Fourreau e gli altri membri dell’equipaggio della Alma sono stati arrestati da Israele”. Lo scrive su X la Global Sumud FLOTILLA , in riferimento alla Alma, tra le prime delle quattro imbarcazioni intercettate dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
