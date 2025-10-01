Flotilla per Gaza entra nella zona ad alto rischio a 130 miglia | la missione viene sorvegliata dalla marina israeliana e di ora in ora cresce il timore di abbordaggio

La Global Sumud Flotilla prosegue la sua rotta verso la Striscia di Gaza ed è entrata nelle acque che gli organizzatori definiscono “ad alto rischio”, a circa 130-135 miglia nautiche dalla costa. I partecipanti, tra cui parlamentari e attivisti, dichiarano di essere in massima allerta e di aver attivato i protocolli di sicurezza in vista di un possibile avvicinamento delle forze israeliane. Reuters Secondo il deputato Pd Arturo Scotto, presente a bordo, “al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente” e “siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l’abbordaggio”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Flotilla per Gaza entra nella “zona ad alto rischio” a 130 miglia: la missione viene sorvegliata dalla marina israeliana e di ora in ora cresce il timore di abbordaggio

In questa notizia si parla di: flotilla - gaza

