Flotilla parte l’abbordaggio israeliano e in Italia migliaia di manifestanti in strada Da Milano a Napoli da Genova a Roma la protesta pacifica a sostegno della missione
L’abbordaggio israeliano della Flotilla è iniziato. Alle 19.25 ora italiana è arrivato l’alt di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla, secondo quanto comunicato dagli attivisti della delegazione italiana della missione. Gli attivisti comunicano che i membri dell’equipaggio dell’Alma sono stati fermati. E nella notte, migliaia di italiani, da Genova a Napoli, da Milano a Bologna, fino a Roma, dove almeno 10mila manifestanti si stanno dirigendo verso Palazzo Chigi, tra cori di protesta e richieste di dimissioni al governo Meloni. Cortei e presidi spontanei che fino ad ora si stanno svolgendo in maniera pacifica e ordinata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
