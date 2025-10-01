Flotilla oltre la soglia critica | cosa può succedere agli attivisti?

La Global Sumud Flotilla, composta da oltre cinquanta imbarcazioni e più di 500 attivisti internazionali, si trova ora a meno di 100-135 miglia nautiche dalla costa di Gaza, all’interno della cosiddetta “ zona critica ”, dove Israele ha storicamente intercettato le missioni precedenti. Nonostante i numerosi tentativi di far cambiare rotta alla Flotilla, l’obiettivo degli attivisti rimane lo stesso, consegnare gli aiuti umanitari e, soprattutto, rompere il blocco navale israeliano, ritenuto illegale. La tensione cresce: la presenza di droni e navi da guerra in manovra rende chiaro che un possibile abbordaggio sia imminente ma sono diverse le strade che Israele potrebbe intraprendere. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: flotilla - oltre

Da Genova oltre 300 tonnellate di aiuti per Gaza e la Sumud Flotilla | Foto

La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare con oltre 200 tonnellate di aiuti per «rompere l’assedio» di Gaza: da dove parte e chi partecipa

Oltre 40mila persone accompagnano la partenza della Global Sumud Flotilla da Genova. C’è anche la sindaca Salis: “Noi a fianco dei palestinesi”

PER GAZA OLTRE LE FAZIONI Speriamo davvero che la vicenda della #Flotilla si concluda pacificamente oggi e che domani in Parlamento nel dibattito su #Gaza tutte le forze politiche riescano a votare un’unica risoluzione di sostegno al piano per la pace a - X Vai su X

La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla oltre la soglia critica: cosa può succedere agli attivisti? - Il timore è la ripetizione del massacro del 2010, quando la nave turca Mavi Marmara fu abbordata in acque internazionali e ci furono dieci morti e decine di feriti L'articolo Flotilla oltre la soglia ... Lo riporta msn.com

Perché la Flotilla rappresenta ciò che non abbiamo il coraggio di fare - Il raggruppamento di navi, con 44 nazionalità a bordo, viene aspramente criticato per incoscienza e spregiudicatezza. Come scrive affaritaliani.it