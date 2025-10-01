Flotilla occupate a Napoli le Università Orientale e Federico II | Attendiamo risposte dal governo

A Napoli gli studenti dei collettivi hanno occupato le Università l’Orientale e Federico II, precisamente le sedi di Palazzo Giusso e Porta di Massa, in solidarietà alla Sumud Global Flottilla in navigazione verso Gaza. “Noi crediamo che le dichiarazioni del governo Meloni, nei suoi vari rappresentanti, siano vergognose e gravissime. L’atto irresponsabile in questo momento è non agire contro un genocidio in corso e non, invece, mettere in gioco anche la propria vita per fare un’azione storica che non è solo portare gli aiuti ma rompere un assedio illegale che va avanti dal 2009. Le acque a largo della striscia di Gaza non sono acque israeliane ma sono acque Palestinesi” ha dichiarato Marta Di Giacomo, del collettivo Argo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

