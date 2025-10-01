Flotilla occupata la stazione di Napoli | raduno delle sigle pro-Pal a Roma L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì

Il mondo pro-Pal si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia dell’abbordaggio da parte delle navi militari israeliane. L’iniziativa più impattante finora è a Napoli, dove i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli, causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre novanta minuti. “La circolazione a Napoli Centrale è sospesa”, ufficializza Trenitalia. “Avevamo detto che avremmo bloccato tutto e lo stiamo facendo. Palestina libera, giù le mani dalla Global Sumud Flotilla”, si legge sul profilo Facebook di Mezzocannone Occupato, uno dei collettivi coinvolti nell’occupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

