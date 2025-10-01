Flotilla occupata la stazione di Napoli | raduno delle sigle pro-Pal a Roma L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì
Il mondo pro-Pal si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia dell’abbordaggio da parte delle navi militari israeliane. L’iniziativa più impattante finora è a Napoli, dove i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli, causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre novanta minuti. “La circolazione a Napoli Centrale è sospesa”, ufficializza Trenitalia. “Avevamo detto che avremmo bloccato tutto e lo stiamo facendo. Palestina libera, giù le mani dalla Global Sumud Flotilla”, si legge sul profilo Facebook di Mezzocannone Occupato, uno dei collettivi coinvolti nell’occupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - occupata
Caso Flotilla. Occupata l’Aula di Camera e Senato
Ore 10, lezione di odio: università occupata con la scusa della Flotilla. Il rettore e Bernini come bersagli, minacce a Meloni
Milano, Bologna, Napoli e Pisa: cortei spontanei in tutta Italia per Gaza e Flotilla: a Torino occupata la stazione
"Da stasera abbiamo iniziato a presidiare in maniera permanente la facoltà di lettere e filosofia a Porta di Massa. Costruiamo insieme luoghi in cui seguire il viaggio della Flotilla, teniamo gli occhi puntati su Gaza, isoliamo Israele! A Roma è stata occupata la fa - facebook.com Vai su Facebook
Ore 10, lezione di odio: università occupata con la scusa della Flotilla. Il rettore e Bernini come bersagli, minacce a Meloni - X Vai su X
Manifestanti occupano i binari della stazione di Napoli per Gaza: “Per la Flotilla blocchiamo tutto” - Manifestanti arrivano nella stazione Garibaldi e occupano i binari: "Palestina libera: se toccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto ... Secondo fanpage.it
Corteo per la Flotilla, “occupata” la Stazione Garibaldi: la protesta si sposta verso l'Università (NeaPhoto Renato Esposito) - Nel pomeriggio di oggi, alcuni scioperanti si sono riuniti in piazza Garibaldi per manifestare il proprio sostegno al popolo palestinese. Segnala ilmattino.it