Flotilla occupata la stazione di Napoli | Cgil e Usb proclamano sciopero generale A Roma i pro-Pal si radunano a Termini

Il mondo pro-Pal si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia dell’abbordaggio da parte delle navi militari israeliane. L’iniziativa più impattante finora è a Napoli, dove i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli, causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre novanta minuti. “La circolazione a Napoli Centrale è sospesa”, ufficializza Trenitalia. Intanto la Cgil e i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

