Flotilla Noury Amnesty International | E' in acque internazionali e non viola nessuna regola
“ La Flotilla è in acque internazionali e non sta violando nessuna regola. Ci sarebbe anche da discutere se entrasse in quelle 12 miglia a chi appartengono a quelle acque. E la risposta probabile è che non sono israeliane. Comunque, la narrazione del governo nei confronti della Global Sumud Flotilla è stigmatizzante, criminalizzante, infantilizzante, come lo è la narrazione nei confronti delle ONG, della società civile, delle persone che fanno quello che i governi sarebbero obbligati a fare, ma non fanno”. Così Riccardo Noury, portavoce italiano di Amnesty International, a margine della conferenza stampa a Montecitorio sulla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it
