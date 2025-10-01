Flotilla notte di protesta | corteo fino in stazione slogan per la Palestina
Ravenna, 1 ottobre 2025 – Oltre duecento persone si sono radunate per protestare nel cuore di Ravenna, mentre le navi della Global Sumud Flotilla venivano bloccate dalle autorità israeliane. Il gruppo è nato col passaparola nelle chat whatsapp e si è radunato in piazza del Popolo dopo le 21, sotto alla Prefettura, con le bandiere palestinesi e uno striscione con la scritta “Sanitari per Gaza”. I manifestanti sono poi partiti spediti attraverso via Diaz verso la stazione, al grido di “Palestina libera”, “Free free Palestine”, “Fuori Israele dal porto di Ravenna” e “ Fuori Israele dall’Europa”. Il gruppo ha raggiunto la rotonda davanti alla stazione e lì si è fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
