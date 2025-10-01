Roma, 1 ottobre 2025 - A bordo delle navi della Global Sumud Flotilla ci si sta preparando all'assalto dei militari dell'Idf. La Flotilla a circa 120 miglia nautiche da Gaza, la zona dove sono già state abbordate altre spedizioni umanitarie dall'esercito israeliano, è stata avvicinata da "imbarcazioni non identificate, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione, le imbarcazioni hanno ora lasciato la Flotilla. Continuiamo a navigare verso Gaza", si legge sui social. Nella notte l'ultimo appello dalla Fregata Nave Alpino della Marina Militare italiana che si è resa disponibile a recuperare eventuali membri degli equipaggi che non avessero voluto continuare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla nella ‘zona rossa’. “Avvicinati da imbarcazioni non identificate. Continuiamo a navigare verso Gaza”