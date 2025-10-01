Flotilla nella zona di rischio | Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza
Roma – "Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: flotilla - zona
Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni
La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio", ossia nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele. Il Post segue con un liveblog tutti gli sviluppi man mano che arrivano, si legge qui: - X Vai su X
Il ministro della Difesa italiano "ci ha informato" che la fregata Alpino offre agli attivisti l'opportunità di abbandonare le imbarcazioni prima di raggiungere la zona critica. "questa non è protezione. E' sabotaggio". Lo dice la Flotilla. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla nella zona di rischio: “Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza” - Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero ... Secondo ilsecoloxix.it
Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. Scrive tg24.sky.it