Flotilla nella zona ad alto rischio | anche pugliesi a bordo Israele prossima azione per bloccare gli attivisti

Noinotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca, conllll. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Specificamente l’attivista di Martina Franca, che è un funzionario diplomatico a Bruxelles, porta un quintale di olio ottenuto dal piccolo uliveto della casa della famiglia, di origini umili, a Crispiano. Nelle ultime ore il ministro della Difesa, Guido Crosetto si è appellato agli attivisti e lo ha fatto in prossimità del limite territoriale marittimo oltre il quale la protezione della nave militare italiana finisce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

flotilla nella zona ad alto rischio anche pugliesi a bordo israele prossima azione per bloccare gli attivisti

© Noinotizie.it - Flotilla nella zona ad alto rischio: anche pugliesi a bordo Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti

In questa notizia si parla di: flotilla - zona

Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

flotilla zona alto rischioFlotilla: “Entriamo nella zona ad alto rischio”. A Roma è allerta per le proteste in caso di attacco - La nave umanitaria a 175 miglia da Gaza chiama a raccolta in caso di attacco israeliano. Da ilfattoquotidiano.it

flotilla zona alto rischioFlotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Zona Alto Rischio