Flotilla nella zona ad alto rischio | anche pugliesi a bordo Israele prossima azione per bloccare gli attivisti | ci prepariamo a venire intercettati
Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Ora sono nella zona ad alto rischio: “ci prepariamo a venire intercettati da nave israeliane”, dicono attivisti della Global Sumud Flotilla. Specificamente l’attivista di Martina Franca, che è un funzionario diplomatico a Bruxelles, porta un quintale di olio ottenuto dal piccolo uliveto della casa della famiglia, di origini contadine, a Crispiano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”
