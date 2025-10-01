All’alba italiana un attivista, intervistato da Rainews 24, ha detto che per circa tre quarti d’ora sono state interrotte le comunicazioni fra i componenti della flottiglia. Un’intercettazione da parte degli israeliani, una prima avvisaglia. Tutto questo avviene in acque internazionali, a 130 miglia da Gaza. Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Ora sono nella zona ad alto rischio: “ci prepariamo a venire intercettati da nave israeliane”, dicono attivisti della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Flotilla nella zona ad alto rischio: anche pugliesi a bordo. Attivista: siamo stati intercettati Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti: "ci prepariamo a venire intercettati". Comune di Conversano: delibera per proporre il premio Nobel della pace ai bambini di Gaza