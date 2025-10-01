Flotilla nella zona ad alto rischio | anche pugliesi a bordo Attivista | siamo stati intercettati Israele prossima azione per bloccare gli attivisti | ci prepariamo a venire intercettati Comune di Conversano | delibera per proporre il premio Nobel della pace ai bambini di Gaza

Noinotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba italiana un attivista, intervistato da Rainews 24, ha detto che per circa tre quarti d’ora sono state interrotte le comunicazioni fra i componenti della flottiglia. Un’intercettazione da parte degli israeliani, una prima avvisaglia. Tutto questo avviene in acque internazionali, a 130 miglia da Gaza. Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Ora sono nella zona ad alto rischio: “ci prepariamo a venire intercettati da nave israeliane”, dicono attivisti della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

flotilla nella zona ad alto rischio anche pugliesi a bordo attivista siamo stati intercettati israele prossima azione per bloccare gli attivisti ci prepariamo a venire intercettati comune di conversano delibera per proporre il premio nobel della pace ai bambini di gaza

© Noinotizie.it - Flotilla nella zona ad alto rischio: anche pugliesi a bordo. Attivista: siamo stati intercettati Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti: "ci prepariamo a venire intercettati". Comune di Conversano: delibera per proporre il premio Nobel della pace ai bambini di Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - zona

Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

flotilla zona alto rischioFlotilla, le notizie in diretta | Gli attivisti: «Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Gli israeliani si avvicinano» - La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano di lasciare che sia la Chiesa cattolica a distribuire gli aiuti. Scrive corriere.it

Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Zona Alto Rischio