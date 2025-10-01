Flotilla nella zona a rischio avvistati gli israeliani Meloni | Fermatevi irresponsabili
La Global Sumud Flotilla continua a dirigersi verso Gaza in una giornata carica di tensione e incertezza. Le ultime ore sono state segnate dall’avvicinamento di imbarcazioni sconosciute, da un incremento dell’attività di droni e da un messaggio della parlamentare europea Benedetta Scuderi che ha parlato di movimenti dell’esercito israeliano. La fregata Alpino della Marina militare italiana ha confermato che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche, limitandosi ad assistere in caso di emergenza. Intanto, a Roma e in altre città italiane, è partita una veglia notturna di solidarietà. La Flotilla si trova ora dentro l’area più rischiosa, la stessa in cui in passato le missioni vennero intercettate o attaccate, e il timore di un intervento militare cresce minuto dopo minuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
