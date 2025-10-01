Flotilla | Nella notte circondata la nave madre Siamo nella zona ad alto rischio – La diretta
La Global Sumud Flotilla si avvicina alla costa di Gaza. La tensione rimane alta con le forze israeliane che si avvicinano alle imbarcazioni della missione umanitaria. “Entriamo nella zona ad alto rischio “, fanno sapere gli attivisti che hanno già applicato i protocolli di sicurezza in caso di intercettazione. Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate, alcune delle quali con le luci spente, mettendo in atto “ manovre sconsiderate e intimidatorie “. Hanno circondato la nave “ madre ” Alma. “Non hanno abbordato ma c’è grande tensione “, ha spiegato a Rainews l’attivista Maso Notarianni che si trova a bordo di una delle navi della flotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - notte
Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat
Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione
I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video
Nella notte la Flotilla entra nelle 150 miglia da Gaza, il tratto di mare che Israele considera invalicabile La nave militare italiana l’abbandona Meloni copre l’aggressione dell’Idf e accusa gli attivisti di essere loro a boicottare una presunta pace Le risponderann - X Vai su X
Nella notte la Flotilla entra nelle 150 miglia da Gaza, il tratto di mare che Israele considera invalicabile. La nave militare italiana l’abbandona. Meloni copre l’aggressione dell’Idf e accusa gli attivisti di essere loro a boicottare una presunta pace. Le risponderan - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ... iltempo.it scrive
“Se sparano, è Israele a dichiarare guerra all’Italia”: il rischio reale sulla Flotilla spiegato - La Flotilla è entrata nella zona a rischio davanti a Gaza. Da alfemminile.com