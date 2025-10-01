Flotilla | Nella notte circondata la nave madre Siamo nella zona ad alto rischio – La diretta

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla si avvicina alla costa di Gaza. La tensione rimane alta con le forze israeliane che si avvicinano alle imbarcazioni della missione umanitaria. “Entriamo nella  zona ad alto rischio “, fanno sapere gli attivisti che hanno già applicato i protocolli di sicurezza in caso di intercettazione. Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate, alcune delle quali con le luci spente, mettendo in atto “ manovre sconsiderate e intimidatorie “. Hanno  circondato la navemadre ” Alma. “Non hanno abbordato ma c’è grande tensione “, ha spiegato a Rainews l’attivista Maso Notarianni che si trova a bordo di una delle navi della flotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla nella notte circondata la nave madre siamo nella zona ad alto rischio 8211 la diretta

© Lapresse.it - Flotilla: “Nella notte circondata la nave madre. Siamo nella zona ad alto rischio” – La diretta

In questa notizia si parla di: flotilla - notte

Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat

Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione

I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video

flotilla notte circondata naveFlotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ... iltempo.it scrive

flotilla notte circondata nave“Se sparano, è Israele a dichiarare guerra all’Italia”: il rischio reale sulla Flotilla spiegato - La Flotilla è entrata nella zona a rischio davanti a Gaza. Da alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Notte Circondata Nave