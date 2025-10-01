Flotilla nel 2010 furono 10 i morti nel tentativo di violare il blocco

Dieci morti, 20 feriti, 6 navi sequestrate e 700 attivisti (in gran parte provenienti dalla Turchia), uccisi dal truppe d’assalto dell’Idf. Il 31 maggio 2010 è passato alla storia come il più sanguinoso dei tentativi di violare il blocco marittimo a largo di Gaza. È da 15 anni (mai tentativi di aggirare, “bucare”, penetrare nella striscia di Gaza si ripetono dal 2009). Le cronache di quei giorni raccontano una tensione che ricorda bene questa missione della Samud Flotilla edizione 2025. Questa volta le barche in acqua sono oltre 47. Sempre che qualcuna nelle prossime ore non accolga gli inviti di mezzo mondo di non «dover più dimostrare nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flotilla, nel 2010 furono 10 i morti nel tentativo di violare il blocco

