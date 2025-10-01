Flotilla | Navi israeliane in arrivo e si interrompono le immagini
Milano, 1 ott. (askanews) - In queste immagini il live streaming trasmesso dalla Global Sumud Flotilla nei minuti immediatamente successivi all'avvistamento delle navi israeliane. Gli attivisti e le attiviste ella flotta avevano visto almeno una ventina di imbarcazioni avvicinarsi e da quel momento si erano radunati sui ponti di alcune delle imbarcazioni, come l'Alma. A quel punto è saltata la diretta e una volta tornate le immagini il ponte dell'Alma (in alto a sinistra nelle immagini) è risultato vuoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - navi
Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
#Flotilla: navi israeliane in arrivo, poi si interrompono le immagini - X Vai su X
Flotilla: "Navi israeliane in arrivo" e si interrompono le immagini - In queste immagini il live streaming trasmesso dalla Global Sumud Flotilla nei minuti immediatamente successi ... Lo riporta msn.com
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno 50 miglia da Gaza, news in diretta: attivisti arrestati, usati droni e idranti - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Riporta fanpage.it