Milano, 1 ott. (askanews) - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunto la distanza di 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza, concordata sin dall'inizio della sua missione con il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, e si manterrà in questa posizione in acque internazionali nelle prossime ore. "Se il governo israeliano intercettasse le barche della flotta e arrestasse gli equipaggi in acque internazionali, sarebbe un fatto gravissimo: un vero e proprio atto ostile, compiuto contro una missione umanitaria non violenta." - Dichiara Anabel Montes Mier, Capomissione della Life Support di Emergency - "L'ennesimo episodio fuori dal diritto internazionale rispetto al quale, oltre a una condanna a parole, ci aspettiamo tutela e reazioni concrete da parte di Stati e istituzioni che si sono sempre dimostrati estremamente reattivi quando si tratta di proteggere i confini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza