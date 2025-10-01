Flotilla nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza
Milano, 1 ott. (askanews) - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunto la distanza di 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza, concordata sin dall'inizio della sua missione con il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, e si manterrà in questa posizione in acque internazionali nelle prossime ore. "Se il governo israeliano intercettasse le barche della flotta e arrestasse gli equipaggi in acque internazionali, sarebbe un fatto gravissimo: un vero e proprio atto ostile, compiuto contro una missione umanitaria non violenta." - Dichiara Anabel Montes Mier, Capomissione della Life Support di Emergency - "L'ennesimo episodio fuori dal diritto internazionale rispetto al quale, oltre a una condanna a parole, ci aspettiamo tutela e reazioni concrete da parte di Stati e istituzioni che si sono sempre dimostrati estremamente reattivi quando si tratta di proteggere i confini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - nave
Flotilla, attaccata una seconda nave
Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
Flotilla, attivista a bordo: Stasera nave Marina andrà via. Siamo a meno di 100 miglia da obiettivo - facebook.com Vai su Facebook
Secondo un corrispondente anonimo di #AlJazeera che partecipa alla Global Sumud #Flotilla, una nave israeliana si è avvicinata molto all'imbarcazione #Alma, che guida la flottiglia. Mentre la nave israeliana ha interrotto i sistemi di comunicazione e il motore - X Vai su X
Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunto la distanza di 150 miglia nautiche ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
La nave Life Support di Emergency ha soccorso una delle barche della Flotilla e conferma: "La missione proseguirà" - Aiuti a Flotilla: li ha dati la Life Support di Emergency che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla nella sua navigazione nelle acque internazionali. Riporta tg.la7.it