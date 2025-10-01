Flotilla nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 ott. (askanews) - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunto la distanza di 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza, concordata sin dall'inizio della sua missione con il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, e si manterrà in questa posizione in acque internazionali nelle prossime ore. "Se il governo israeliano intercettasse le barche della flotta e arrestasse gli equipaggi in acque internazionali, sarebbe un fatto gravissimo: un vero e proprio atto ostile, compiuto contro una missione umanitaria non violenta." - Dichiara Anabel Montes Mier, Capomissione della Life Support di Emergency - "L'ennesimo episodio fuori dal diritto internazionale rispetto al quale, oltre a una condanna a parole, ci aspettiamo tutela e reazioni concrete da parte di Stati e istituzioni che si sono sempre dimostrati estremamente reattivi quando si tratta di proteggere i confini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

flotilla nave soccorso emergency si ferma a 150 miglia da gaza

© Quotidiano.net - Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - nave

Flotilla, attaccata una seconda nave

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

flotilla nave soccorso emergencyFlotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunto la distanza di 150 miglia nautiche ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

flotilla nave soccorso emergencyLa nave Life Support di Emergency ha soccorso una delle barche della Flotilla e conferma: "La missione proseguirà" - Aiuti a Flotilla: li ha dati la Life Support di Emergency che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla nella sua navigazione nelle acque internazionali. Riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Nave Soccorso Emergency