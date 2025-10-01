Flotilla militari israeliani sull' imbarcazione Alma | fermato l' equipaggio | Tajani | Ho chiesto di evitare azioni violente italiani prima ad Ashdod e poi espulsi
La marina israeliana aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Susanna Ceccardi: Quella della Flotilla è un'operazione puramente propagandistica che si è intestata la sinistra. Non si capisce perché le nostre risorse governative e militari debbano essere destinate a persone così irresponsabili. - facebook.com Vai su Facebook
DALLA FLOTILLA AI DRONI. RICALIBRIAMO L’ATTENZIONE. Le traiettorie di dei droni russi sembrano avere finalità di ricognizione degli assetti militari e delle basi. Non è un buon segno. Non sono solo provocazioni ma acquisizione di informazioni utili in ca - X Vai su X
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Come scrive fanpage.it
“Se sparano, è Israele a dichiarare guerra all’Italia”: il rischio reale sulla Flotilla spiegato - La Flotilla è entrata nella zona a rischio davanti a Gaza. Segnala alfemminile.com