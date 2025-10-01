Flotilla migliaia di attivisti a Roma in piazza Barberini | le immagini della protesta

Migliaia di attivisti proPal si sono riversati in piazza Barberini a Roma, scandendo slogan a sostegno della Palestina e contro il governo israeliano. Il corteo è partito dalla stazione Termini, diretto verso Largo Chigi, venendo bloccato all’inizio di via del Tritone dai mezzi delle forze dell’ordine schierate lungo le vie d’accesso alla piazza romana Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

