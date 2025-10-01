Flotilla Meloni incalza | Da questione umanitaria è diventata strumento per forzare blocco navale insistere è irresponsabile - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivata a Copenaghen per il Consiglio informale europeo, la premier Meloni è tornata a condannare la missione della flottiglia definendola "irresponsabile" e spalleggiando il controverso piano di pace Trump-Netanyahu: "L'importante è il sostegno Ue all'accordo" "Insistere in una iniziativa c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla meloni incalza da questione umanitaria 232 diventata strumento per forzare blocco navale insistere 232 irresponsabile video

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, Meloni incalza: "Da questione umanitaria è diventata strumento per forzare blocco navale, insistere è irresponsabile" - VIDEO

In questa notizia si parla di: flotilla - meloni

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

flotilla meloni incalza questioneFlotilla, Meloni: “Insistere in questa fase è irresponsabile” - Meloni commenta la vicenda della Flotilla al vertice Ue: richiami alla responsabilità, sostegno al piano europeo e critiche sull’iniziativa. Segnala blitzquotidiano.it

flotilla meloni incalza questioneFlotilla, Meloni agli attivisti: «Non insistere con iniziativa irresponsabile» - (LaPresse) "Penso che in questa fase di un equilibrio che è estremamente delicata, di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Meloni Incalza Questione