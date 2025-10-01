Flotilla Meloni | Forse le sofferenze del popolo palestinese non sono la priorità

Quella di queste ore "è una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità e attendere mentre c'è un negoziato di pace è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese. Ma forse le sofferenze del popolo palestinese non. 🔗 Leggi su Today.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

flotilla meloni forse sofferenzeFlotilla, Meloni: «Iniziativa irresponsabile, non capisco l'insistenza. Forse le sofferenze dei palestinesi non sono una priorità» - E appena varca l'ingresso del castello reale di Christiansborg avvolta in un completo bianco panna, Giorgia Meloni si sfoga sul caso Flotilla che tiene ... Riporta msn.com

flotilla meloni forse sofferenzeMeloni: “Flotilla irresponsabile insistere, forse la sofferenza palestinese non è la priorità” - Lo fa nei minuti in cui gli attivisti sono seguiti a vista dai militari israeliani, nell’attesa di ess ... Si legge su repubblica.it

