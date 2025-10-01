Flotilla Maurizio Landini vuole il caos | Se la bloccano sciopero generale improvviso

Liberoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni scusa è buona per scioperare. Anche la Flotilla. "Abbiamo ritenuto necessario come Cgil, e in discussione con gli altri sindacati, di poter essere in condizione di utilizzare lo strumento più forte che hanno a disposizione i sindacati, cioè il diritto allo sciopero. Abbiamo ritenuto che di fronte al blocco, all'arresto, al sequestro, confermiamo che siamo pronti alla proclamazione tempestiva dello sciopero generale". A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un appello che preannuncia una protesta assicurata visto che appare alquanto scontato che gli attivisti diretti a Gaza vengano quantomeno fermati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

flotilla maurizio landini vuole il caos se la bloccano sciopero generale improvviso

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, Maurizio Landini vuole il caos: "Se la bloccano, sciopero generale improvviso"

In questa notizia si parla di: flotilla - maurizio

flotilla maurizio landini vuoleFlotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. Come scrive leggo.it

flotilla maurizio landini vuoleLandini: 'Pronti allo sciopero generale se bloccano la Flotilla' - siamo pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale che riguardi tutte le lavoratrici, tutti i lavor ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Maurizio Landini Vuole