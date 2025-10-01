Ogni scusa è buona per scioperare. Anche la Flotilla. "Abbiamo ritenuto necessario come Cgil, e in discussione con gli altri sindacati, di poter essere in condizione di utilizzare lo strumento più forte che hanno a disposizione i sindacati, cioè il diritto allo sciopero. Abbiamo ritenuto che di fronte al blocco, all'arresto, al sequestro, confermiamo che siamo pronti alla proclamazione tempestiva dello sciopero generale". A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un appello che preannuncia una protesta assicurata visto che appare alquanto scontato che gli attivisti diretti a Gaza vengano quantomeno fermati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, Maurizio Landini vuole il caos: "Se la bloccano, sciopero generale improvviso"