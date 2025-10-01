Flotilla manifestazioni a Roma Napoli e Torino contro abbordaggio Israele FOTO

Attivisti e studenti sono scesi in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale nel capoluogo campano, prese di mira anche Termini nella Capitale e Porta Nuova a Torino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Flotilla, manifestazioni a Roma, Napoli e Torino contro abbordaggio Israele. FOTO

In questa notizia si parla di: flotilla - manifestazioni

Global Sumud Flotilla: il calendario delle manifestazioni a Roma

Colpita Flotilla, Crosetto riferirà in Aula: “Ci sono anche cittadini italiani, le manifestazioni di protesta vanno tutelate”

Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista

Corrado Formigli commenta le parole del Governo Melini in merito alle manifestazioni di lunedì 22 settembre e sulla Global Sumud Flotilla #la7 #inaltreparole #Meloni #Gaza #Palestina #flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla per Gaza, le manifestazioni di sostegno a Roma e Milano: diretta video - X Vai su X

Occupata la stazione di Napoli: raduno delle sigle pro-Pal a Roma. L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì - Palestina sui binari a Napoli, a Roma raduno per nuove azioni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Da fanpage.it