Flotilla manifestazioni a Roma Napoli e Torino Cgil e Usb | Venerdì sciopero FOTO

Attivisti e studenti in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale nel capoluogo campano, prese di mira anche Termini nella Capitale e Porta Nuova a Torino. Proteste anche a Milano, Bologna, Genova, Palermo, Firenze e altre città. Cgil e Usb hanno annunciato lo sciopero per il 3 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

