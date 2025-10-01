Flotilla manifestazioni a Roma Napoli e Torino Cgil e Usb | Venerdì sciopero FOTO

Tg24.sky.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attivisti e studenti in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale nel capoluogo campano, prese di mira anche Termini nella Capitale e Porta Nuova a Torino. Proteste anche a Milano, Bologna, Genova, Palermo, Firenze e altre città. Cgil e Usb hanno annunciato lo sciopero per il 3 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Flotilla, manifestazioni a Roma, Napoli e Torino. Cgil e Usb: "Venerdì sciopero". FOTO

