Flotilla l' Usb annuncia sciopero generale per il 3 ottobre | Blocchiamo tutto I Pro Pal occupano stazione di Napoli | treni fermi

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. È massima l'attenzione per le.

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti

Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

La Global Sumud Flotilla è entrata nella zona ad alto rischio davanti a Gaza. Israele annuncia regole d'ingaggio severe, mentre l'Italia e l'Europa seguono con tensione crescente un caso che intreccia aiuti umanitari, sicurezza e diplomazia internaziona...

Cgil annuncia sciopero generale in caso di attacchi o blocchi alla Flotilla.

"Sciopero generale in caso di attacchi o blocchi alla Flotilla". Gli annunci paralleli di Cgil e Usb - Il sindacato di Landini ha dato mandato alla segreteria di uno stop di tutte le categorie se non verranno aperti corridoi umanitari a Gaza ...

Mobilitazione per la Flotilla, cortei spontanei e sciopero generale: "Pronti a bloccare tutto". Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele - Il ministro dell'Interno Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna ...