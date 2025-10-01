Flotilla l' Usb annuncia sciopero generale per il 3 ottobre | Blocchiamo tutto I Pro Pal occupano la stazione di Napoli | treni fermi
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. È massima l'attenzione per le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La Global Sumud Flotilla è entrata nella zona ad alto rischio davanti a Gaza. Israele annuncia regole d’ingaggio severe, mentre l’Italia e l’Europa seguono con tensione crescente un caso che intreccia aiuti umanitari, sicurezza e diplomazia internaziona... - X Vai su X
#propagandalive Flotilla, il giornalista a bordo Ivan Grozny annuncia a Propaganda Live che la componente italiana ha deciso di scendere dalle navi | IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, l'Usb annuncia sciopero generale per il 3 ottobre: «Blocchiamo tutto». I Pro Pal occupano stazione di Napoli: treni fermi - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. Riporta msn.com
