Flotilla l' ultimo appello di Israele | Consegnate gli aiuti non è ancora tardi

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Anche la Spagna ha chiesto di non proseguire" la missione della Global Sumud Flotilla. Lo sottolinea il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, affermando che "da ogni parte chiedono che questa provocazione di Hamas-Sumud cessi". Rilanciando l'appello diffuso dal ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Today.it

