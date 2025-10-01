Roma – Per 24 ore la politica italiana è quasi paralizzata, con gli occhi fissi sul braccio di mare di fronte a Gaza, aspettando eventi che seminano una preoccupazione senza precedenti nelle stanze del governo. L’ora dell’abbordaggio era stata comunicata in anticipo al ministero degli Esteri. C’era l’impegno a usare il guanto di velluto, ma nessuno ci avrebbe messo la mano sul fuoco. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiude il comizio del centrodestra per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, Lamezia Terme, 30 settembre 2025 ANSA Salvatore Monteverde La linea del governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, l’ora dell’abbordaggio comunicata in anticipo al ministero degli Esteri e quell’impegno di Israele a usare il ‘guanto di velluto’