Flotilla l’Italia in rivolta | copertoni in fiamme a Genova In 10mila a Roma verso Palazzo Chigi

Thesocialpost.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione internazionale legata all’abbordaggio della Flotilla ha trovato un’immediata eco in Italia, dove nella serata di oggi si sono moltiplicate manifestazioni, cortei e azioni di protesta in numerose città. L’immagine simbolo arriva da Genova, con copertoni incendiati davanti alla sede di Music for Peace, ma non è l’unico episodio che segna l’intensità della mobilitazione. Napoli ha visto l’occupazione dei binari della stazione centrale, Roma e Milano cortei spontanei che hanno bloccato zone nevralgiche, Firenze e Perugia presidi improvvisati nel cuore delle città. Sullo sfondo, i sindacati hanno indetto uno sciopero generale nazionale, allargando la protesta dal piano politico a quello sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

flotilla l8217italia in rivolta copertoni in fiamme a genova in 10mila a roma verso palazzo chigi

© Thesocialpost.it - Flotilla, l’Italia in rivolta: copertoni in fiamme a Genova. In 10mila a Roma verso Palazzo Chigi

In questa notizia si parla di: flotilla - italia

Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”

Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia

Freedom Flotilla, Antonio Mazzeo tornato in Italia: “Accolti in modo ignobile, i governi facciano rimpatriare tutti”

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217italia Rivolta Copertoni