Flotilla l’Italia in rivolta | copertoni in fiamme a Genova In 10mila a Roma verso Palazzo Chigi

La tensione internazionale legata all’abbordaggio della Flotilla ha trovato un’immediata eco in Italia, dove nella serata di oggi si sono moltiplicate manifestazioni, cortei e azioni di protesta in numerose città. L’immagine simbolo arriva da Genova, con copertoni incendiati davanti alla sede di Music for Peace, ma non è l’unico episodio che segna l’intensità della mobilitazione. Napoli ha visto l’occupazione dei binari della stazione centrale, Roma e Milano cortei spontanei che hanno bloccato zone nevralgiche, Firenze e Perugia presidi improvvisati nel cuore delle città. Sullo sfondo, i sindacati hanno indetto uno sciopero generale nazionale, allargando la protesta dal piano politico a quello sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

