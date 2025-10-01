Flotilla l’Italia in rivolta | copertoni in fiamme a Genova In 10mila a Roma verso Palazzo Chigi
La tensione internazionale legata all’abbordaggio della Flotilla ha trovato un’immediata eco in Italia, dove nella serata di oggi si sono moltiplicate manifestazioni, cortei e azioni di protesta in numerose città. L’immagine simbolo arriva da Genova, con copertoni incendiati davanti alla sede di Music for Peace, ma non è l’unico episodio che segna l’intensità della mobilitazione. Napoli ha visto l’occupazione dei binari della stazione centrale, Roma e Milano cortei spontanei che hanno bloccato zone nevralgiche, Firenze e Perugia presidi improvvisati nel cuore delle città. Sullo sfondo, i sindacati hanno indetto uno sciopero generale nazionale, allargando la protesta dal piano politico a quello sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - italia
Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”
Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia
Freedom Flotilla, Antonio Mazzeo tornato in Italia: “Accolti in modo ignobile, i governi facciano rimpatriare tutti”
Non appena si è diffusa la notizia del blocco della Global Sumud Flotilla, decine di migliaia di cittadini in tutta Italia si sono riversati spontaneamente in piazza, pacificamente, da Roma Termini a Napoli, dove in migliaia hanno bloccato la Stazione centrale, da - facebook.com Vai su Facebook
In Italia esplodono mobilitazioni pro-#Flotilla dopo l’abbordaggio israeliano: cortei, occupazioni e agitazioni nei porti. A #Napoli attivisti e studenti hanno bloccato i binari della stazione #Centrale, mentre a Roma la polizia ha cinturato #Termini. Occupate anc Vai su X