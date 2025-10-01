Dopo il messaggio, l’Alpino si sarebbe progressivamente allontanata dal convoglio, lasciando le altre imbarcazioni proseguire con il supporto delle marine turca e spagnola. Intanto, per le quattro del mattino, è stata concordata un’esercitazione di tutte le barche per simulare la gestione di un even. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, l'Italia abbandona le imbarcazioni a 150 miglia da Gaza, fregata Alpino si ritira, rimane scorta Marina militare Spagnola e Turca