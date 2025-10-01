Flotilla l' Italia abbandona le imbarcazioni a 150 miglia da Gaza fregata Alpino si ritira rimane scorta Marina militare Spagnola e Turca
Dopo il messaggio, l’Alpino si sarebbe progressivamente allontanata dal convoglio, lasciando le altre imbarcazioni proseguire con il supporto delle marine turca e spagnola. Intanto, per le quattro del mattino, è stata concordata un’esercitazione di tutte le barche per simulare la gestione di un even. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”
Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia
Freedom Flotilla, Antonio Mazzeo tornato in Italia: “Accolti in modo ignobile, i governi facciano rimpatriare tutti”
Flotilla avanti verso Gaza, 10 italiani lasciano le navi: in arrivo nuovi scioperi e proteste di piazza - La delegazione italiana ha deciso di ridimensionare la propria esposizione, ma sulle imbarcazioni restano i parlamentari: nonostante l'appello di Mattarella a fermarsi la missione va avanti verso le a ... Lo riporta today.it
Flotilla, chi sta abbandonando la nave? Discussioni tra equipaggi, non tutti vogliono rischiare: a bordo prime defezioni - Dopo la sosta in Grecia, le imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria sono pronte all’ultimo tratto ... Lo riporta ilgazzettino.it