Flotilla l’inviato del Fatto | Siamo in attesa che abbordino anche noi su Otaria
“Siamo in attesa che si avvicinino e abbordino anche noi su Otaria, la barca che mi ha ospitato in questi giorni”. L’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, continua a raccontare in diretta quello che sta succedendo sulle imbarcazioni della Flotilla dopo che Israele ha iniziato l’abbordaggio alle imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria dirette a Gaza. “Più avanti Alma e Sirius, le barche su cui si trova il comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, a quanto abbiamo capito sono state abbordate, e forse anche altre. Noi vediamo dei motoscafi, delle grosse motovedette che si muovono molto velocemente tra le barche, che sono abbastanza distanziate, e che illuminano con fari molto potenti le imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - inviato
Video-racconto dalla Flotilla, l’inviato del Fatto quotidiano a bordo: “Navighiamo verso Creta, poi proseguiremo per Gaza. Situazione sempre più drammatica”
Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”
Attacco alla Flotilla, Crosetto: “Ho inviato una fregata della Marina militare in soccorso degli italiani”
L’inviato del Fatto Mantovani racconta la notte della Flotilla: “Azioni di disturbo, ma proseguiamo verso Gaza. Sappiamo come ha intenzione di intercettarci Israele” - X Vai su X
Nello stato di “massima allerta” per la Flotilla, l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta quanto accaduto nella notte e quel che la spedizione attende di incontrare - facebook.com Vai su Facebook
Le barche di Flotilla a 75 miglia da Gaza. Scotto (Pd): “12 barche vengono verso di noi, tra poco verremo intercettati” - La Global Sumud Flotilla è arrivata a circa 120 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it
L’inviato del Fatto sulla Flotilla: “Si pensa che Israele abbordi le barche che non si fermeranno all’alt. La consegna è di non reagire” - L'inviato del Fatto Quotidiano a bordo della Flotilla racconta cosa ci si aspetta da Israele a meno di 240 miglia da Gaza ... Si legge su ilfattoquotidiano.it