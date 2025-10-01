Flotilla l’inviato del Fatto | Siamo in attesa che abbordino anche noi su Otaria

“Siamo in attesa che si avvicinino e abbordino anche noi su Otaria, la barca che mi ha ospitato in questi giorni”. L’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, continua a raccontare in diretta quello che sta succedendo sulle imbarcazioni della Flotilla dopo che Israele ha iniziato l’abbordaggio alle imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria dirette a Gaza. “Più avanti Alma e Sirius, le barche su cui si trova il comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, a quanto abbiamo capito sono state abbordate, e forse anche altre. Noi vediamo dei motoscafi, delle grosse motovedette che si muovono molto velocemente tra le barche, che sono abbastanza distanziate, e che illuminano con fari molto potenti le imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it