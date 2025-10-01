Flotilla l’inviato del Fatto | La comunicazione tra noi è interrotta Le forze israeliane prenderanno il controllo delle 43 barche
“Le comunicazioni vanno e vengono, la rete è bloccata”. L’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta in diretta quello che sta succedendo dopo che Israele ha iniziato l’abbordaggio alle barche della Flotilla diretta a Gaza. “ Starlink non funziona a tratti, poi ritorna, ma la comunicazione tra le barche è interrotta, è complicato parlarci. Si ha notizia di diverse imbarcazioni, pare 4, che si sono avvicinate ad Alma, capo della Flotilla, e dell’abbordaggio di Sirius, un veliero che era una delle barche della linea di comando, ma è impossibile da confermare in questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - inviato
Video-racconto dalla Flotilla, l’inviato del Fatto quotidiano a bordo: “Navighiamo verso Creta, poi proseguiremo per Gaza. Situazione sempre più drammatica”
Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”
Attacco alla Flotilla, Crosetto: “Ho inviato una fregata della Marina militare in soccorso degli italiani”
L’inviato del Fatto Mantovani racconta la notte della Flotilla: “Azioni di disturbo, ma proseguiamo verso Gaza. Sappiamo come ha intenzione di intercettarci Israele” - X Vai su X
Nello stato di “massima allerta” per la Flotilla, l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta quanto accaduto nella notte e quel che la spedizione attende di incontrare - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, l’attivista italiano: “Sono saliti a bordo 2 poliziotti tunisini e hanno fatto sparire le prove del drone” - “Una nostra imbarcazione è stata colpita da un drone” hanno denunciato nella notte tra lunedì e martedì gli organizzatori della ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Global Sumud Flotilla, gli attivisti accusano la polizia tunisina di aver fatto sparire delle prove - A poche ore dall’incidente a bordo della nave “Family”, per gli attivisti un attacco condotto a mezzo di un drone, il coordinatore italiano della flottiglia accusa la polizia tunisina di aver fatto ... Scrive panorama.it