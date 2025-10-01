“Le comunicazioni vanno e vengono, la rete è bloccata”. L’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta in diretta quello che sta succedendo dopo che Israele ha iniziato l’abbordaggio alle barche della Flotilla diretta a Gaza. “ Starlink non funziona a tratti, poi ritorna, ma la comunicazione tra le barche è interrotta, è complicato parlarci. Si ha notizia di diverse imbarcazioni, pare 4, che si sono avvicinate ad Alma, capo della Flotilla, e dell’abbordaggio di Sirius, un veliero che era una delle barche della linea di comando, ma è impossibile da confermare in questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, l’inviato del Fatto: “La comunicazione tra noi è interrotta. Le forze israeliane prenderanno il controllo delle 43 barche”