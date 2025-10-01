Flotilla | L’intercettazione israeliana è iniziata Siamo in stato di massima allerta – DIRETTA
“Arrivano, arrivano”. Le voci hanno cominciato a diffondersi nel silenzio del mare. Gli israeliani sono comparsi vicino alla Flotilla poco dopo le 2. Alle 2,15 è stato diramato il primo “interception alert” e i volontari hanno cominciato a raccogliersi sui ponti delle barche, in modo ordinato. “ Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Le segnalazioni indicano diversi diversi cenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore “. Così scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social, mentre si dirige verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito
