Flotilla l’esercito di Israele sta arrivando | Ci prepariamo all’abbordaggio

La notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre ha segnato un nuovo capitolo di tensione nel Mediterraneo orientale. La Flotilla, diretta simbolicamente verso Gaza, è entrata nella cosiddetta “zona rossa”, lo spazio marittimo in cui la marina israeliana aveva già predisposto piani per l’intercettazione delle imbarcazioni. Un’operazione seguita in diretta e che ha immediatamente acceso i riflettori sulla possibilità concreta di un’escalation nelle prossime ore. Già dalle prime ore dell’alba si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli attivisti a bordo. Alle 6.35, attraverso i canali social, è stata diffusa la notizia che una veloce unità israeliana si sarebbe avvicinata in maniera aggressiva alle barche Sirius e Alma, mettendo a rischio l’incolumità dei volontari e provocando danni agli apparati di comunicazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it