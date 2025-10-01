Flotilla legata ad Hamas? La portavoce italiana | All' Idf sono abili a trovare foglietti di carta

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"All'Idf che ha detto che c'è un collegamento tra la nostra organizzazione e Hamas rispondiamo che sono stati molto abili, in quel contesto, a trovare questi foglietti di carta ma, in ogni caso, se ci saranno prove verranno portate agli organi di competenza e attenderemo". Lo dice Maria Elena. 🔗 Leggi su Today.it

"La Flotilla è legata ad Hamas, ecco le prove". La durissima accusa degli israeliani

"La Flotilla è legata ad Hamas, ecco le prove". La replica: "È solo propaganda"

Flotilla verso Gaza, Israele shock: “È legata ad Hamas”

Flotilla, la portavoce italiana: “Legami con Hamas? Non mi risulta, Idf abile con foglietti” - In ogni caso, se ci saranno prove saranno portate agli organi di competenza e attenderemo. Riporta ilfattoquotidiano.it

flotilla legata hamas portavoceFlotilla-Hamas, aveva ragione Il Tempo. Spuntano a Gaza i documenti che provano il legame - Il Tempo aveva ragione quando denunciava strane vicinanze tra la Global Sumud Flotilla e Hamas. Scrive iltempo.it

