Flotilla | Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche Siamo in stato di massima allerta – DIRETTA
“Arrivano, arrivano”. Le voci hanno cominciato a diffondersi nel silenzio del mare. L’operazione israeliana è cominciata poco dopo le 2. Alle 2,15 era stato diramato il primo “interception alert” e i volontari avevano cominciato a raccogliersi sui ponti delle barche, in modo ordinato. Poi l’attività dei droni ha cominciato ad aumentare. “ Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore “. Così scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social, mentre si dirige verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - forze
Blitz per la Palestina a Montecitorio dopo l’incendio alla Flotilla, tensione con le forze dell’ordine
Corteo per la Flotilla a Roma, tensione con le forze dell'ordine
Mo: Renzi, 'Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella'
Come può essere usata la musica degli ABBA usata per attaccare le barche e creare panico? È quello che succede la notte sulla Global Sumud Flotilla. Forze esterne entrano nelle radio di bordo, bloccano le comunicazioni fra le barche, trasmettendo musica - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA. Comunicato del ministero della Difesa turco: "Se necessario daremo assistenza alla Flotilla" Ankara annuncia che le sue forze armate stanno monitorando la sicurezza della missione della #Flotilla diretta a #Gaza e che "se necessario" le forze ar - X Vai su X
Flotilla, ore decisive: la marina israeliana pronta all’arrembaggio - L’ultimo appello di Crosetto agli attivisti: «Tenete conto dei rischi, si possono creare le condizioni per far arrivare gli aiuti a Gaza». Come scrive editorialedomani.it
Flotilla verso Gaza, si muove la Marina di Israele: "Pronti a prendere il controllo delle navi" - Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano sempre di più alla costa di Gaza e, malgrado gli alert della Marina militare italiana, non ... Lo riporta iltempo.it