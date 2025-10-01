“Arrivano, arrivano”. Le voci hanno cominciato a diffondersi nel silenzio del mare. L’operazione israeliana è cominciata poco dopo le 2. Alle 2,15 era stato diramato il primo “interception alert” e i volontari avevano cominciato a raccogliersi sui ponti delle barche, in modo ordinato. Poi l’attività dei droni ha cominciato ad aumentare. “ Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore “. Così scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social, mentre si dirige verso la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA