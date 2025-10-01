Flotilla l' audio dalla fregata Alpino | Non oltrepassereremo il limite
Nella notte del 1° ottobre la nave Alpino della Marina Militare italiana ha diramato un ultimo avviso alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvisandole che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza. La nave si è confermata disponibile a recuperare eventuale membri degli equipaggi della Flotilla che volessero essere trasferiti a bordo. Ecco l'audio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
