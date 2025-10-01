Flotilla l’attivista Avila risponde alla Marina israeliana via radio | Siamo una missione umanitaria il vostro blocco è illegale

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha iniziato l’intervento per bloccare le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Nel video, diffuso sui canali della missione, mostra l’attivista brasiliano Thiago Avila che a bordo dell’imbarcazione risponde al messaggio via radio inviato dalle forze israeliane. “Siamo una missione umanitaria, non violenta, volontaria, per rompere il blocco illegale che imponete da 18 anni. “Portiamo cibo, aiuti, filtri per l’acqua, stampelle, latte in polvere, a persone che state facendo morire di fame” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla l8217attivista avila risponde alla marina israeliana via radio siamo una missione umanitaria il vostro blocco 232 illegale

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, l’attivista Avila risponde alla Marina israeliana via radio: “Siamo una missione umanitaria, il vostro blocco è illegale”

In questa notizia si parla di: flotilla - attivista

Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo

Attivista Flotilla, 'causa ad Israele per sequestro'

"Sequestro illegale". L'attivista pro Pal della Freedom Flotilla fa causa a Israele

Flotilla, l'attivista all'ufficiale israeliano via radio: «State commettendo un crimine di guerra» - (LaPresse) Thiago Avila, membro della Global Sumud Flotilla, risponde a un ufficiale israeliano via radio, mentre stanno per iniziare le operazioni di abbordaggio delle imbarcazioni dirette a Gaza. Come scrive msn.com

Global Sumud Flotilla, Meloni risponde all’appello di Schlein: «Tuteleremo i connazionali» - Il governo italiano monitorerà con la sicurezza dei cittadini coinvolti nella missione della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria diretta a Gaza. Riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217attivista Avila Risponde