Flotilla l’attivista Avila risponde alla Marina israeliana via radio | Siamo una missione umanitaria il vostro blocco è illegale
La Marina israeliana ha iniziato l’intervento per bloccare le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Nel video, diffuso sui canali della missione, mostra l’attivista brasiliano Thiago Avila che a bordo dell’imbarcazione risponde al messaggio via radio inviato dalle forze israeliane. “Siamo una missione umanitaria, non violenta, volontaria, per rompere il blocco illegale che imponete da 18 anni. “Portiamo cibo, aiuti, filtri per l’acqua, stampelle, latte in polvere, a persone che state facendo morire di fame” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
