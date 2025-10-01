Flotilla Landini pronto allo sciopero Meloni | Insistere è irresponsabile

Il segretario della CGIL Landini si dice pronto allo sciopero generale se ci sarà il blocco della Flotilla. “Insistere è irresponsabile”, dice la premier Meloni a Copenaghen per il vertice dei Paesi UE sull’allarme per la tenuta del fianco est della NATO. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Flotilla, Landini pronto allo sciopero. Meloni: “Insistere è irresponsabile”

In questa notizia si parla di: flotilla - landini

Landini cavalca l’onda della Flotilla. Sinistra e Cgil all’ultima spiaggia: non gli resta che Gaza…

Landini: ‘sciopero generale se nuovo attacco a Flotilla’

Schlein e Landini a metà tra l’appello di Mattarella e la linea dura della Flotilla

#Tg2000 - #Flotilla, #Landini pronto allo #sciopero. #Meloni: "Insistere è irresponsabile" #1ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #Gaza #NATO #UE @tg2000it - X Vai su X

? Quando il segretario della Cgil Maurizio Landini arriva alla festa del tesseramento romana, a villa Lazzaroni, il caso della Flotilla è già scoppiato e il capo dello stato Mattarella è già intervenuto sulla questione. «Il momento è delicato», dice il segretario comi - facebook.com Vai su Facebook

Mobilitazione per la Flotilla, cortei spontanei e sciopero generale: “Pronti a bloccare tutto”. Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele - Il ministro dell'Interno Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna ... Lo riporta quotidiano.net

Flotilla diretta a Gaza, Landini minaccia un nuovo sciopero: Salvini reagisce senza mezzi termini - In Italia, la vicenda ha acceso lo scontro politico: Maurizio Landini ha rilanciato la minaccia di u ... notizie.it scrive