Flotilla Landini | l' irresponsabilità è quella di Meloni
Roma, 1 ott. (askanews) - "È un atto di irresponsabilità quello della presidente del Consiglio". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini ha commentato le parole di Giorgia Meloni che aveva definito irresponsabili gli attivisti e le attiviste di Flotilla. "Lì ci sono cittadini italiani, lavoratori e lavoratrici che sono andati a difendere i valori della nostra costituzione per aiutare quelli che rischiano di sparire dalla Terra per genocidio". Meloni "dovrebbe essere orgogliosa che cittadini e cittadine siano su quelle navi", ha aggiunto in occasione di una conferenza stampa alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - landini
Landini cavalca l’onda della Flotilla. Sinistra e Cgil all’ultima spiaggia: non gli resta che Gaza…
Landini: ‘sciopero generale se nuovo attacco a Flotilla’
Schlein e Landini a metà tra l’appello di Mattarella e la linea dura della Flotilla
Nun c'ariva... (detto romanesco) ++ #Landini, pronti a sciopero generale se blocco Flotilla ++ (ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti siamo pronti a proclamare uno sciopero generale di tutte le lavoratrici i lavoratori, pubb - X Vai su X
? Quando il segretario della Cgil Maurizio Landini arriva alla festa del tesseramento romana, a villa Lazzaroni, il caso della Flotilla è già scoppiato e il capo dello stato Mattarella è già intervenuto sulla questione. «Il momento è delicato», dice il segretario comi - facebook.com Vai su Facebook