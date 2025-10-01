Flotilla Landini | l' irresponsabilità è quella di Meloni

Roma, 1 ott. (askanews) - "È un atto di irresponsabilità quello della presidente del Consiglio". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini ha commentato le parole di Giorgia Meloni che aveva definito irresponsabili gli attivisti e le attiviste di Flotilla. "Lì ci sono cittadini italiani, lavoratori e lavoratrici che sono andati a difendere i valori della nostra costituzione per aiutare quelli che rischiano di sparire dalla Terra per genocidio". Meloni "dovrebbe essere orgogliosa che cittadini e cittadine siano su quelle navi", ha aggiunto in occasione di una conferenza stampa alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

