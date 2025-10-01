Flotilla l’alt di Israele e l’abbordaggio | fermi sulla nave ammiraglia Alma rotta verso Ashdod

La Global Sumud Flotilla è stata intercettata a circa 75 miglia dalla costa di Gaza, l’abbordaggio illegale di Israele è iniziato. Alle 20:25 locali ( 19:25 in Italia ) è arrivato l’ alt di Israele. Gli attivisti riferiscono che l’ abbordaggio è iniziato sulla nave ammiraglia Alma, dove si registrano i primi fermi. A bordo è stato dichiarato lo stato di emergenza. In volo, per monitorare l’area, anche caccia inglesi decollati da Cipro. Indice. Flotilla, abbordaggio Israele a 75 miglia da Gaza: cosa sta accadendo in mare. Messaggi incrociati: “zona di guerra”, gli attivisti ribattono. L’asse italiano: Crosetto e Tajani su porti ed espulsioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

