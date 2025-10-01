Flotilla l’abbordaggio israeliano è iniziato | Sono a bordo fermato l’equipaggio dell’Alma

L’abbordaggio israeliano della Flotilla è iniziato. Alle 19.25 ora italiana è arrivato l’alt di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla, secondo quanto comunicato dagli attivisti della delegazione italiana della missione. Gli attivisti comunicano che i membri dell’equipaggio dell’Alma sono stati fermati. “È stato comunicato – viene spiegato – che il tentativo di violare il blocco rappresenta una violazione del diritto internazionale. Se andremo avanti verremo fermati e le navi confiscate”, hanno aggiunto gli attivisti. “Le forze israeliane – aggiungono – hanno proseguito con messaggi di propaganda”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

