Flotilla la portavoce italiana replica a Meloni | Siamo noi che chiediamo responsabilità a istituzioni – Video

“Questa notte le imbarcazioni hanno continuato a navigare, ci aspettavamo di avere un’intercettazione che però non è avvenuta, ci sono stati avvicinamenti alle nostre barche ma non c’è stato contatto. È probabile che questo contatto” con le forze israeliane “avvenga nelle prossime ore”. Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, in conferenza stampa alla Camera in sostegno delle imbarcazioni dirette a Gaza. Alla presidente del Consiglio che, negli scorsi giorni via social, ha definito “irresponsabili” gli equipaggi della missione umanitaria, Delia replica: “Le persone a bordo delle barche meritano rispetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la portavoce italiana replica a Meloni: “Siamo noi che chiediamo responsabilità a istituzioni” – Video

