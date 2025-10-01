Flotilla la portavoce italiana | Legami con Hamas? Non mi risulta Idf abile con foglietti

“Sono stati molto abili a trovare in quel contesto questi foglietti di carta. In ogni caso, se ci saranno prove saranno portate agli organi di competenza e attenderemo. A noi non risulta, al momento di prove io non ne ho viste”: risponde così Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla – nel corso della conferenza stampa alla Camera dei deputati promossa dalla deputata Avs Elisabetta Piccolotti, con i leader della Cgil Maurizio Landini, i Cobas e Cub – al moderatore che le chiede delle accuse secondo cui dietro la missione ci sarebbero finanziamenti di Hamas, mentre Israele ha trovato dei documenti ufficiali che proverebbero questi legami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

