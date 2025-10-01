Flotilla la portavoce italiana | Legami con Hamas? Non mi risulta Idf abile con foglietti
“Sono stati molto abili a trovare in quel contesto questi foglietti di carta. In ogni caso, se ci saranno prove saranno portate agli organi di competenza e attenderemo. A noi non risulta, al momento di prove io non ne ho viste”: risponde così Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla – nel corso della conferenza stampa alla Camera dei deputati promossa dalla deputata Avs Elisabetta Piccolotti, con i leader della Cgil Maurizio Landini, i Cobas e Cub – al moderatore che le chiede delle accuse secondo cui dietro la missione ci sarebbero finanziamenti di Hamas, mentre Israele ha trovato dei documenti ufficiali che proverebbero questi legami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - portavoce
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
La flotilla di Greta Thunberg bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
#1ottobre #guerra #Israele #flotillaglobalsumud Global Sumud Flotilla, la docente portavoce Maria Elena Delia: “In un mondo normale il Paese non sarebbe in mano a Meloni” - X Vai su X
L’appello di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla “Questa notte probabilmente Israele ci attaccherà perché tutti i segnali ci portano a dedurre che accadrà. E allora a questo punto, dato che le donne e gli uomini di questo Paese son - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, arriva l'esposto per i legami con Hamas. La mossa dell'Istituto Friedman - Gli elementi emersi nelle ultime ore sembrano attestare una possibile relazione tra la Global Sumud Flotilla, che sta puntando a rompere il blocco ... Riporta iltempo.it
Israele accusa Global Sumud Flotilla: "Legami con Hamas, Idf ha trovato le carte a Gaza" - Il portavoce dell'esercito israeliano riferisce che i documenti collegano i leader missione umanitaria a Hamas, tramite la Palestinian Conference for ... Come scrive huffingtonpost.it