Flotilla la nave Alma avvicinata dalle barche israeliane | Manovre intimidatorie – Il video

Notte di tensione per la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che trasporta aiuti umanitari verso Gaza. Nelle prime ore di questa mattina la nave Alma, una delle imbarcazioni capofila, è stata avvicinata per diversi minuti da una nave da guerra israeliana. Secondo la ricostruzione diffusa dagli organizzatori, le forze navali israeliane avrebbero disattivato da remoto le comunicazioni di bordo, comprese le trasmissioni a circuito chiuso,mentre l’unità militare si avvicinava pericolosamente, tanto da costringere il capitano a una brusca manovra per evitare la collisione frontale. Poco dopo, la stessa unità israeliana avrebbe puntato contro un’altra nave della Flotilla, la Sirius: «ripetendo simili manovre di disturbo per un lungo periodo di tempo, prima di ritirarsi definitivamente» riferisce la Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online

