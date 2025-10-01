Flotilla israeliani a bordo dell’Alma equipaggio fermato Tajani | Gli italiani saranno portati al porto di Ashdod e poi espulsi

“L’abbordaggio è iniziato”. Così con malcelato orgoglio gli attivisti della Flotilla intorno alle 19,30 dai canali social e dalla diretta streaming a bordo. L’intercettazione è iniziata dalla barca Alma, che risulta essere stata isolata poco dopo l’arrivo dell’alt da parte di Israele. “Stanno per iniziare le operazioni di abbordaggio da parte delle imbarcazioni militari che si sono palesate. E si trovano in questo momento vicine alla testa della Flotilla. Non siamo nelle condizioni di poter dire tra quanto inizieranno le operazioni, ma è certo che sarà una nottata lunga e difficile”. Così il deputato del dem Arturo Scotto i ntervenendo a Ztl su Giornale Radio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

