Flotilla israeliani a bordo dell’Alma equipaggio fermato Tajani | Gli italiani saranno portati al porto di Ashdod e poi espulsi
“L’abbordaggio è iniziato”. Così con malcelato orgoglio gli attivisti della Flotilla intorno alle 19,30 dai canali social e dalla diretta streaming a bordo. L’intercettazione è iniziata dalla barca Alma, che risulta essere stata isolata poco dopo l’arrivo dell’alt da parte di Israele. “Stanno per iniziare le operazioni di abbordaggio da parte delle imbarcazioni militari che si sono palesate. E si trovano in questo momento vicine alla testa della Flotilla. Non siamo nelle condizioni di poter dire tra quanto inizieranno le operazioni, ma è certo che sarà una nottata lunga e difficile”. Così il deputato del dem Arturo Scotto i ntervenendo a Ztl su Giornale Radio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - israeliani
Aerei israeliani a Sigonella e sul canale di Sicilia. AVS denuncia: “Vogliono spiare la Flotilla?”
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”
Global Sumud Flotilla. Prime imbarcazioni intercettate dagli israeliani. - X Vai su X
#TG2000 - La spedizione umanitaria della Flotilla arrivata in zona a rischio, ormai a meno di 130 miglia da Gaza. La fregata alpino si ferma a 150. Notte insonne per gli attivisti avvicinati da battelli d’assalto israeliani ma per ora nessun alt ricevuto. #1ottobre # - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: fermata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... fanpage.it scrive
Flotilla, le forze israeliane a bordo della nave Alma: fermato l’equipaggio - Le forze israeliane hanno fatto irruzione sulla nave Alma, uno degli scafi della Flotilla, fermando i membri dell’equipaggio. Come scrive globalist.it