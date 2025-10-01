Flotilla Israele schiera blocco navale con navi sommergibili e droni subacquei | ordine di fermare imbarcazioni e affondarne alcune evitando morti - RUMORS

L'ordine impartito alla marina israeliana sarebbe quello di fermare le imbarcazioni e addirittura di affondarne qualcuna. Non a caso, sarebbero stati schierati navi della marina, sommergibili e droni subacquei con cariche esplosive da 40 grammi Israele avrebbe predisposto un massiccio blocco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

flotilla israele schiera bloccoFlotilla, il blocco navale israeliano a Gaza è legale? L'incidente del 2010 (e i 10 attivisti uccisi) e il rapporto dell'Onu - Il blocco navale di Israele nelle acque davanti alla Striscia di Gaza è legale? Scrive msn.com

flotilla israele schiera bloccoFlotilla, le notizie in diretta: barche a circa 120 miglia da Gaza. Israele intimerà l’Alt con altoparlanti, alcune navi saranno affondate - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Da fanpage.it

