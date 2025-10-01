Flotilla Israele ha dato l' alt | L' abbordaggio è iniziato
"Alle 20.25 (19.25 ora italiana) è arrivato l'alt da Israele alle barche della Flotilla". Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana della Flotilla. È stato comunicato "che il tentativo di violare il blocco rappresenta una violazione del diritto internazionale. Se andremo avanti. 🔗 Leggi su Today.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
Flotilla si avvicina a Gaza. Meloni: "Iniziativa irresponsabile". Israele: "Consegnate gli aiuti" - X Vai su X
#Israele alla #Flotilla: cessi questa provocazione #Hamas - Sumud, consegnate aiuti a Cipro, non è troppo tardi - #GlobalSumudFlotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Segnala fanpage.it
La Flotilla: 'Una dozzina di barche verso di noi. Arrivato l'alt da Israele' - LIVE - La premier: 'Forse la sofferenza dei palestinesi non era la priorità'. Scrive ansa.it